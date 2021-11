Im Wald bei Hockenheim dröhnen die Motorsägen. Rund um die alte Rennstrecke fallen Bäume. Es sind vor allem viele absterbende Kiefern, aber auch einige kranke Buchen. „Stopp! Forstarbeiten! Lebensgefahr!“ steht auf dem Transparent am abgesperrten Waldweg. In dem Staatswald des Forstbezirks Hardtwald läuft die Holzernte. Drei Jahre in Folge mit extrem trockenen Sommern haben das wertvolle

...