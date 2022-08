Hockenheim. Der Holzweg in Hockenheim ist wegen Bauarbeiten in Höhe der Hausnummer 34 ab Montag, 29. August, gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der Stadtwerke. Die Sperrung dauert längstens bis zum Freitag, 9. September, an, heißt es in der Pressemitteilung. Der Verkehr wird während der Sperrung über die Gerhart-Hauptmann-Straße, die Parkstraße, die Konrad-Adenauer-Straße und den Hubäckerring umgeleitet.

