Ihre Kunst sorgt für Belebung

Hockenheim. Dass Kunst belebt, hat sich vor allem in ihrer pandemiebedingten Abwesenheit gezeigt, in der das öffentliche Leben weitgehend verödete. In den umfassenden Revitalisierungsprozess schaltet sich nun auch die Hockenheimer Künstlerin Nicole Fuchs ein. Sie zeigt ihre Werke jetzt in einer „Pop-up-Galerie“ in der Oberen Hauptstraße 10, wo vor gut einem Jahr die Filbert-Post ausgezogen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Pop-up-Galerien“ sind Ausstellungsräume auf Zeit, die meist in leer stehenden Ladenlokalen eingerichtet werden, wie das verwaiste Ladenlokal des ehemaligen Drogeriemarkts Müller in der Karlsruher Straße. Nicole Fuchs hat ohnehin eine Ausstellungsmöglichkeit gesucht, da trifft es sich perfekt, dass die Stadtwerke, die das Haus in der Oberen Hauptstraße erworben haben, gemeinsam mit dem Hockenheimer Marketing-Verein nach einem Nutzer Ausschau hielten und dabei auch den Kunstverein ansprachen, in dem Nicole Fuchs Mitglied ist.

Werbung für neue Homepage

Das Angebot kommt für sie zur richtigen Zeit, weil sie auch ihre neue Homepage besser bekannt machen möchte. Dafür übernahm sie gerne die Reinigung und Herrichtung des rund 20 Quadratmeter großen Ladens, beispielsweise mit stimmungsvoller Beleuchtung. Am Montag, 1. November, 16 bis 18 Uhr geht es los: Nicole Fuchs plant keine klassische Vernissage, sondern einen Umtrunk als „Meet & Greet“. Geöffnet ist die temporäre Galerie auch an den Mittwochen 10. und 17. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr, und an den beiden Samstagen 13. und 20. November von 10 bis 13 Uhr.

An diesen Tagen kann man vor Ort mit der Künstlerin über ihre Werke ins Gespräch kommen. Es werden etwa 30 Stück in verschiedenen Formaten sein, die größtenteils in den vergangenen drei Jahren entstanden sind. Außerhalb der Öffnungszeiten sind im Schaufenster drei Inseln mit Bildern zu sehen, eine davon zeigt das Titelbild ihrer Website www.nic-kda.com.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Bilder stehen zum Verkauf, zehn Prozent des Erlöses spendet Nicole Fuchs an die Flutopfer-Hilfsaktion der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung. mm