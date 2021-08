Im gesamten Corona-Jahr nur zwei Sportler in den Ergebnislisten

Nach einem einschneidenden Corona-Jahr 2020 konnte die Abteilungsleiterin der Leichtathleten des HSV Hockenheim, Kati Gumbel, 14 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Die Pandemie hatte den Sportbetrieb in den vergangenen Monaten fest im Griff, weshalb dieser nur sehr eingeschränkt stattfinden konnte. So konnten sich in 2020 nur Walter Bauer und Tobias Haak in den Ergebnislisten verewigen.

Beide waren am 25. Januar – also noch vor Ausbruch der Pandemie – bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften. Tobias erreichte im Kugelstoßen in seiner Altersklasse den zweiten Platz und Walter Bauer startete in seiner Altersklasse im Dreisprung, welchen er souverän für sich gewinnen konnte. Im Herbst konnte Tobias dann noch einen weiteren Wettkampf bestreiten, der ihm den ersten Rang auf der badischen Bestenliste im Kugelstoßen einbrachte.

Vereinsintern konnte im vergangenen Jahr leider kein Familiendreikampf durchgeführt werden, aber die wenigen Möglichkeiten wurden dennoch genutzt, um mit einigen Kindern und den Erwachsenen das Mehrkampfabzeichen und das Deutsche Sportabzeichen zu absolvieren. So hatten Leichtathleten 13 Erwachsene und acht Kinder, die sich über sieben Mal das Goldene, neun Mal das Silberne und fünf Mal das bronzene Mehrkampfabzeichen freuen konnten. Beim Versuch, das Deutsche Sportabzeichen zu erringen, gab es insgesamt 34 Teilnehmer, wobei Manfred Fischang und Walter Bauer dieses zum 33. Mal absolvierten.

Da die Sportanlagen und -hallen über mehrere Monate gesperrt waren, wurden im Herbst durch Andreas Föhrenbach, Kati Gumbel und Tobias Haak sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kindergruppe Onlinetrainingsformate entwickelt. Dadurch konnten vor allem bei der Kindergruppe praktisch alle bisherigen Kinder bei der Stange gehalten werden – und es wurden sogar noch weitere Kinder hinzugewonnen. So sind aktuell bis zu 25 Kinder im Präsenztraining.

Aber auch bei den Erwachsenen blieb das Zusammengehörigkeitsgefühl erhalten. Die größte derzeitige Herausforderung ist hingegen die Suche nach ausgebildeten Trainern, die das Training etwas leistungs- und wettkampforientierter ausrichten könnten. Auch müsste jemand gefunden werden, um die Lücke zwischen den Kindern und Erwachsenen zu schließen, indem mindestens einmal pro Woche ein separates Training für die Über-Zwölfjährigen angeboten werden kann.

In Ermangelung eines Platzwartes sind seit Anfang dieses Jahres mehrere Mitglieder der Leichtathletikabteilung in ihrer Freizeit damit beschäftigt, die Aschenbahn so gut es geht instandzuhalten. Auch war eine Firma vor Ort, die die Oberfläche gesäubert hat. Aber die Natur ist vor allem bei der aktuellen Witterung unerbittlich und so ist es ein andauernder Wettkampf gegen das Unkraut.

Nachdem die ordentliche Kassenführung bestätigt wurde, konnte die Abteilungsleitung einstimmig entlastet werden.

Bei den anstehenden Wahlen wurden schließlich alle bisherigen Amtsinhaber bestätigt. So wurden Nicole Reinmuth (zweite Abteilungsleiterin), Gabi Karch (Kassiererin) und Marie-Luise Hartmann (Kassenprüferin) für zwei weitere Jahre jeweils einstimmig gewählt. Damit sind alle Ämter vollständig besetzt, was in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist.

Am Ende der Hauptversammlung wurde noch Aufforstung angesprochen, um den Charakter eines Waldstadions zu erhalten. In den letzten Jahren haben auch auf dem HSV-Gelände einige Bäume sehr gelitten und mussten gefällt werden. Der Vorstand wurde gebeten, eine mögliche Aufforstung zu initiieren. zg