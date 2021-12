Im Hockenheimer Rathaus gibt es einen Urlaubsengel

Im Hockenheimer Rathaus gibt es den Urlaubsengel: Der Fachbereich OIS hat diesen einst geschenkt bekommen. Seit drei Jahren hat er die Funktion des Urlaubsengels übernommen, wie Christian Stalf, Pressesprecher der Stadt, erklärt. Wenn sich einer der Kollegen in Urlaub befindet, wird der Engel auf dessen Schreibtisch gestellt. Er soll damit gute Wünsche und eine gute Reise an den Urlaubenden verdeutlichen. „Das ist eine schöne Geste, dass auch an die Kollegen gedacht wird“, sagt Stalf, bei dem der Engel seinen Platz hat, wenn kein Kollege im Urlaub ist.

Es sei zudem eine Wertschätzung, dass man sich auf die Rückkehr freue, nicht nur wegen der Arbeit, sondern, weil man sich auf die Person freue. vas