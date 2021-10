Im „kleinen Blauen“ steckt viel Spaß

Nachdem das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk bereits in den Sommerferien Kindern kreative Ferienwochen bot, hat sich das Team auch für den Herbst und Winter einiges einfallen lassen. Die kleinen blauen Programmhefte, die auch Angebote des Jugendzentrums am Aquadrom enthalten, liegen jetzt in den Schulen und Kindergärten aus. Alle Angebote sind auch online unter www.hockenheim.feripro.de zu finden. Eine Anmeldung ist ab sofort über die Internetseite möglich.

Aufgrund der Corona-Situation ist es dem Team noch nicht möglich, den Offenen Treff und ein Kursprogramm parallel anzubieten. Davon unberührt bleiben dienstags der Mädchentreff und donnerstags der Jungentreff, die stattfinden – allerdings nach vorheriger Anmeldung.

Außerdem gibt es jede Menge kreative Workshops, in denen stimmungsvolle Herbstdekorationen und weihnachtliche Geschenkideen angefertigt werden. Auch in der Holzwerkstatt wird fleißig gearbeitet. Ob Willkommensschild, Weihnachtsengel oder Rennauto; für jedes Kind soll nach Wunsch der Organisatoren etwas dabei sein. An zwei Samstagen vor Weihnachten öffnet daher auch die traditionelle Weihnachtswerkstatt ihre Pforten.

Von Robin Hood bis ins Labor

Kunstworkshops werden ebenfalls weitergehen. Leiterin Olga Gurev freut auch über neue Gesichter, die in die Welt der gestaltenden Kunst hineinschnuppern und sich ausprobieren wollen. Es gibt zwei Gruppen, die sich im 14-tägigen Rhythmus treffen. Auch die nachgefragten Nähworkshops finden im Herbst ihre Fortsetzung. Kursleiterin ist Karina Schneider.

Montags können Kindergeburtstage im Pumpwerk gefeiert werden. Auf dem Programm stehen spannende Waldabenteuer zu verschiedenen Themen wie Robin Hood. In den vier Wänden können sich die Kinder unterdessen als Nachwuchswissenschaftler in der Experimentierwerkstatt ausprobieren oder einen Detektivfall lösen. Vor und nach dem Angebot besteht die Möglichkeit, die Spielmöglichkeiten des Pumpwerks zu nutzen. Nähere Infos zu den Kindergeburtstagen gibt es direkt im Kinder- und Jugendbüro. Die Durchführung aller Angebote richtet sich nach der jeweils aktuellen Corona-Verordnung. zg

Info: Weitere Infos gibt’s per E-Mail an die Adresse kjbuero@ pumpwerk-hockenheim.de