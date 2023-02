Im Zweifel als Biene

Noch zwei Tage närrisches Treiben allenthalben, dann kehrt wieder Ruhe ein. Doch bis es soweit ist, darf man sich noch an den fantasievollen Kostümen erfreuen, die es auf den Straßen und in den Sälen zu sehen gibt.

Was auffällt – heuer sind es viele Bienen, die aus der Masse herausstehen. Nein, ich meine keine BVB-Fans, sondern die Freunde der Imme, deren bekannteste wohl die Maja ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass man als Biene, oder Bienerich, wenn man denn der Willi sein will, auf der sicheren Seite ist. Bei Indianerkostümen hat der moderne Mensch ja so seine Zweifel, also lässt man es lieber.

Auch wenn sich mancher Zeitgenosse nicht scheut, als Pirat die Fasnachtsbälle zu erobern – der Berufsstand hat eigentlich keinen guten Leumund und sollte als moralisch bedenklich zumindest hinterfragt werden. Und auch die vielen Prinzessinen, die es zu sehen gibt und die besonders bei Mädchen beliebte Verkleidungen sind, werden wohl nur noch geduldet, weil sich bisher keine echten Blaublütigen echauffiert haben. Weshalb man sich wohl auch vor Verkleidungen als Untoter, Zombie beispielsweise, hüten sollte. Denn sollte in diesem Fall Kritik aus dem Kreis der dazu Berechtigten geäußert werden, empfiehlt es sich doppelt, auf der sicheren Seite zu sein.