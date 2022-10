Immer das Positive sehen

Die Antwort auf die klassische Bewertungsfrage, ob das Glas halb voll oder halb leer sei, hing bei der Hockenheimer Kerwe 2022 stark vom Zeitpunkt ab, an dem sie gestellt wurde. Am Samstag und Sonntag blieb es nicht lange halb leer, weil es der strömende Regen ruckzuck bis zum Überlaufen gefüllt hätte. Die Sonne zum Start der neuen Woche hätte dagegen eher die Verdunstung beschleunigt.

Wobei man ja immer und überall das Positive sehen muss. Im Fall der Kerwe könnte das der Effekt auf die Infektionszahlen sein. Während das ebenfalls nicht gerade vom Wetter begünstigte Münchener Oktoberfest für eine Verdoppelung der Bettenbelegung in den Kliniken der bayerischen Hauptstadt sorgte, dürfte die Kirchweih der Rennstadt am Wochenende keinerlei Auswirkungen auf die Kapazitäten hiesiger Krankenhäuser gehabt haben.

Wem das nicht Trost genug ist, kann sich daran freuen, dass der Feiertag die boshaften Schlechtwettergesetze ausgehebelt hat. Ist schließlich nicht das erste Mal gewesen, dass es am Sonntag schüttet, wenn die meisten Menschen frei haben, um dann den Start in die Arbeitswoche sonnig auszuleuchten. Das gehört mit in die positive Bilanz zur deutschen Einheit.