Impf-Angebot von Stadt und Kreis für alle ab zwölf Jahren - ohne Termin

Hockenheim. Die Stadtverwaltung drückt im Kampf gegen das Coronavirus aufs Tempo. Deshalb bietet sie in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Team der Stadthalle für interessierte Personen in Hockenheim und den Horan-Gemeinden eine weitere Impfaktion an, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Rathaus.

Die Impfung findet am Dienstag, 10. August, von 9.30 bis 15 Uhr in der Stadthalle statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Das mobile Impfteam verabreicht die Impfstoffe von Johnson und Johnson sowie von Biontech.

Kinder und Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren können mit dem Biontech-Wirkstoff geimpft werden. Dafür ist im Alter von 16 bis 17 Jahren eine formlose Einverständniserklärung der Eltern beim Impftermin vorzuweisen. Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren dürfen nur in Anwesenheit einer erziehungsberechtigten Person geimpft werden.

Impfpass und Ausweis mitbringen

Alle Interessenten können die erforderlichen Unterlagen (Anamnesebogen, Aufklärungsblätter, Einwilligung) vorab unter www.impfen-bw.de abrufen, ausfüllen und zur Impfung mitbringen oder in der Stadthalle vor Ort ausfüllen. Es wird jedoch darum gebeten, ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mitzubringen. Darüber hinaus wird die Mitnahme der Versichertenkarte und des Impfpasses empfohlen, soweit vorhanden.

Die Biontech-Zweitimpfung erfolgt drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung im Zentralen Impfzentrum des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Stadt und Stadthalle hatten bereits in der zweiten Juniwoche eine großangelegte Impfaktion angeboten. Dabei waren 1500 Impfdosen verabreicht worden, Zweittermine folgten vergangene Woche. zg