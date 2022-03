Impfangebot noch bis 20. März in der Hockenheimer Stadthalle

Hockenheim. Im Impfstützpunkt Stadthalle wird die letzte Spritze am Sonntag, 20. März, verabreicht. Wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, folgt der Kreis damit den Vorgaben des Landes und „passt die Anzahl der Impftermine dem tatsächlichen Bedarf an“. In der Stadthalle sei die Nachfrage nach Impfungen tatsächlich seit Wochen sehr gering, bestätigt auch Konrad Sommer, der das Thema bei der Stadtverwaltung Hockenheim koordiniert.

Das Landratsamt betreibt in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Heidelberg für das Land Baden-Württemberg 16 mobile Impfteams, die für mobile Einsätze, aber auch an den Standorten der dauerhaften Impfaktionen (DIA) eingesetzt werden. Daneben betreibt der Rhein-Neckar-Kreis in eigener – kommunaler – Verantwortlichkeit im Auftrag des Landes weitere mobile Impfteams beziehungsweise die Impfstützpunkte in Hockenheim, Heidelberg, Sinsheim und Weinheim.

Weiter tägliche Angebote

Im Laufe des Monats März werden Impfangebote eingestellt: Am DIA-Standort Leimen wird am Donnerstag, 17. März, das letzte Mal geimpft, in Weinheim am Samstag, 19. März. Durch diese Reduzierungen der Kapazitäten bleiben ab Freitag, 1. April, folgende Impfangebote im Rhein-Neckar-Kreis:

täglich in Sinsheim im ehemaligen Kreisimpfzentrum, Breite Seite 3, und in Heidelberg im Patrick Henry Village, South Gettysburg Avenue 45. Impftermine können von 7 bis 20 Uhr gebucht werden.

in Bammental im Foyer der Elsenzhalle, Vertusplatz 1, montagvormittags 8.30 bis 14 Uhr und freitagnachmittags 13 bis 18.30 Uhr.

in Heddesheim im Jugendhaus, An der Fohlenweide 5, montagvormittags 8.30 bis 14 Uhr und mittwochnachmittags 13 bis 18.30 Uhr.

in Wiesloch im Foyer in der Sporthalle am Stadion, Parkstraße 5, montagnachmittags 13 bis 18.30 Uhr und freitagvormittags 8.30 bis 14 Uhr.

in Eberbach im ehemaligen Bodenfachmarkt, Güterbahnhofstraße 15, dienstagvormittags 8.30 bis 14 Uhr und donnerstagnachmittags 13 bis 18.30 Uhr.

Ende April werde dann voraussichtlich auch der Betrieb der DIA-Standorte in Bammental, Heddesheim und Wiesloch eingestellt. Laut Landratsamt ist beabsichtigt, mit den ab 1. Mai zur Verfügung stehenden Kapazitäten die Impfstützpunkte in Heidelberg und Sinsheim sowie den DIA-Standort Eberbach zu betreiben – allerdings nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

Bis Ende April stünden weiterhin hinreichende Kapazitäten für mobile Impfeinsätze etwa in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen oder für niederschwellige Impfangebote bei Veranstaltungen zur Verfügung.

Für Menschen aus Ukraine offen

Nicht zuletzt wegen der niedrigen Corona-Schutzimpfungsquote ukrainischer Staatsangehöriger habe das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis beschlossen, dass an allen Standorten in seinem Zuständigkeitsbereich ab sofort alle Flüchtenden aus der Ukraine mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland ohne Terminvereinbarung eine Corona-Impfung erhalten können. zg/mm