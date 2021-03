Hockenheim. Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) lädt heute Abend, 22. März, um 19 Uhr zu einem Impulsvortrag zum Thema "Reisebüro der Zukunft - Wohin geht der Trend?" ein. Mit dabei sind Kristin Fillinger ("Die Reiselounge") und Oliver Rosenberger ("Reisebüro Stadtmitte") sowie Birgit Rechlin vom HMV, die die Moderation übernimmt.

Während und nach dem Zoom-Meeting haben die Interessierten die Möglichkeit Fragen an die beiden Reise-Experten per Chat oder gerne auch per WhatsApp/HMV (01515/3 06 70 30) zu stellen.

Zugangsdaten werden um kurz vor 19 Uhr freigeschaltet. Falls Sie schon vorab Fragen zur Nutzung von Zoom haben, können Sie sich beim HMV melden.

Anmeldung per E-Mail an info@hockenheimer-marketing-verein.de