In besonderen roten Flitzern über den Ring

Für fast 70 Männer und Frauen der zehn Altersabteilungen der Feuerwehren von Eppelheim bis Altlußheim und von Reilingen bis Brühl ging’s am Tag vor der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Rhein-Neckar-Kreis zum Hockenheimring. Die gemeinsamen Veranstaltungen des Unterkreises verbinden Information und Wissen mit Geselligkeit.

Die meisten der ehemals aktiven Einsatzkräfte kennen den Ring von ihrem Feuerwehrsicherheitswachdienst entlang der Rennstrecke. Aber nur die wenigsten sind in ihrer aktiven Zeit mal mit ihrem Einsatzfahrzeug auch über die ganze Strecke gefahren. So konnten die Männer ihren Frauen mal etwas ganz Besonderes bieten, das sie selbst so noch nicht erlebt hatten.

Nach einem Gruppenfoto bei Start und Ziel folgten neun Feuerwehrfahrzeuge dem Safety-Car. In flotter Fahrt ging es zweimal rund über den Formel-1-Rundkurs. Zuvor genossen die Feuerwehrleute in der großen VIP-Lounge der Südtribüne den Überblick auf die ganze Anlage. Hier erklärten die drei Guides jede Kurve und jedes Gebäude und dass der Ring rund 300 Tage im Jahr vermietet ist. Während des Besuches machte eine Reifenfirma Testfahrten mit ziemlich lauten und schnellen Sportwagen.

Die Feuerwehrler konnten direkt auf die 400 Meter lange gerade Nitrolympx-Strecke schauen, auf der die Rennfahrzeuge bei stehendem Start über 300 Meter auf bis zu 300 Stundenkilometer beschleunigen.

Nach der Ring-Rundfahrt lud der Hockenheimer Kommandant Franz Sommer im Feuerwehrhaus die Alterskameraden mit ihren Frauen zu Zwiebelkuchen und neuem Wein ein. In gemütlicher Runde wurde an langen Tischen noch viel von früher und den Erlebnissen am Rande der Rennstrecke erzählt. zg