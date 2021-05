Blick vom Wasserturm in die Bahnhofstraße. Die ehemals zweitgrößte Zigarrenfabrik war nach 1900 die Firma „Isaak Hockenheimer und Söhne“ in der Bahnhofstraße, die später in den Besitz der Firma Neuhaus in Schwetzingen überging. Das Bild zeigt rechts diese Zigarrenfabrik, gegenüber das Wohnhaus und die frühere Fahrradunterstellhalle der Familie Weibel. Die Kastanienbäume dahinter gehörten zum Biergarten der „Bahnhof Restauration“.

© Verein für Heimatgeschichte