In den Ferien lernen

Hockenheim. Die Volkshochschule bietet in den Herbstferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a Mathematik-Vorbereitungskurse auf das Abitur (Leistungsfach), Englisch-Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Realschulprüfung und Mathematik-Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung an. Es sind noch Plätze frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mathematik-Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Leistungsfach): von Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich (ausgenommen 1. November) von 9 bis 12 Uhr. Der Kurs eignet sich für Schüler, die sich auf die Abiturprüfung im Leistungsfach vorbereiten möchten.

Mathematik-Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung: von Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich (ausgenommen 1. November) von 12.30 bis 15.30 Uhr.

Mehr zum Thema Festplatz (mit Fotostrecke) Speyerer Herbstmesse lockt mit Aktionen Mehr erfahren

Englisch-Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Realschulprüfung: von Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich (ausgenommen 1. November) von 15.45 bis 18.45 Uhr. vhs