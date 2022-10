In den Ferien lernen: Kurse für Schüler in Hockenheim

Hockenheim. Die Volkshochschule bietet in den Herbstferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a Mathematik-Vorbereitungskurse auf das Abitur (Leistungsfach), Englisch-Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Realschulprüfung und Mathematik-Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung an. Es sind noch Plätze frei.

Mathematik-Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Leistungsfach): von Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich (ausgenommen 1. November) von 9 bis 12 Uhr. Der Kurs eignet sich für Schüler, die sich auf die Abiturprüfung im Leistungsfach vorbereiten möchten.

Mathematik-Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung: von Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich (ausgenommen 1. November) von 12.30 bis 15.30 Uhr.

Englisch-Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Realschulprüfung: von Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, täglich (ausgenommen 1. November) von 15.45 bis 18.45 Uhr.