In den Hockenheimer Park soll wieder Leben einkehren

Hockenheim. Nicht nur die Sonne und die fleißigen Helfer der Parkanlagen GmbH sowie des Fördervereins sorgen dafür, dass Tag für Tag mehr Leben in den Gartenschaupark einkehrt. Die Säuberungs- und Rückschnittarbeiten sind seit Wochen in vollem Gang, daneben arbeiten die Verantwortlichen aber auch an einer anderen Form der Revitalisierung der Anlage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Karl Götzmann, Geschäftsführer des Fördervereins, mitteilt, sind Gespräche über die Wiederaufnahme von Veranstaltungsangeboten im Gange. Denn das Gelände eignet sich sowohl mit der Seebühne als auch auf den großzügigen Grasflächen ideal für Konzerte und Feste.

„Wir wollen damit auch das Jubiläum 30 Jahre Landesgartenschau, das wir 2021 Corona-bedingt nicht feiern konnten, nachholen“, erklärt Götzmann. Er ist sicher: „Die Leute freuen sich auf den Park und das wird sicher gut angenommen werden.“ Zum einen ist ein Streetfood-Festival im Mai geplant, zum anderen Konzerte an der Seebühne. Die Parkanlagen GmbH prüfe derzeit auch die Organisation eines Lichterfests. Allerdings sei die auch eine Frage des Budgets, und als städtisches Tochterunternehmen ist sie vom Sparzwang angesichts der angespannten Haushaltslage betroffen.

Gespart wird aber nicht an der Pflege des Gartenschauparks. Der Winterrückschnitt beschäftigt die Mitarbeiter schon seit Wochen, jede Menge Schnittgut muss abtransportiert und zum Häckseln aufbereitet werden. Nach fünf Jahren waren an den Kräuterhochbeeten, nach einer Spende der Firma Globus angelegt, die Holzdielen verrottet und mussten entfernt werden. Sie werden nach und nach durch Kunststoffpalisaden ersetzt, berichtet Karl Götzmann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schlick und Abfall aus See geholt

Größerer Aufwand musste auch bei der Reinigung des großen Sees betrieben werden. Weit über 20 Kubikmeter Kompostiergut wurden im Laufe einer Woche dabei zusammengetragen, eine Menge Schlick war abzutransportieren, dafür war Spezialgerät erforderlich mit einem Rechen, wofür eine Fachfirma beauftragt wurde. Das Biotop im hinteren Teil wurde ebenfalls zurückgeschnitten. Neben einem alten Fahrrad wurden auch mehrere Plastikkisten vom Grund des Sees geholt.

Wie jedes Jahr muss auch in die Ausstattung des Parks investiert werden. Nachdem in der Vergangenheit vor allem der Kinderspielplatz viele Mittel erforderte, hat Karl Götzmann nun auch für die Erwachsenen ein Projekt, das ihm am Herzen liegt. Den Fitnessparcours mit seinen fünf Geräten aus Edelstahl, der im Mai 2010 freigegeben wurde und intensiv genutzt wird, würde er gerne erweitern. Die Geräte sind über das gesamte Parkgelände verteilt von Bahnhof bis zum Beachvolleyballfeld. Vor zwölf Jahren kostete der Parcours die Parkanlagen GmbH 17 400 Euro.

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Gartenschaupark am Mittwoch, 16. März, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses will der Geschäftsführer das Vorhaben vorstellen.

Pflegeaktion am 2. April

Am Herzen liegt ihm auch die Parkpflegeaktion, die auf Samstag, 2. April, terminiert ist. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Forstpavillon. „Trotz der vielen Arbeiten, die in den ersten beiden Monaten des Jahres schon erledigt wurden, bleibt noch reichlich zu tun“, sagt Karl Götzmann, und verweist allein auf Reste des Laubs vom vergangenen Jahr. Das bleibe auch deshalb in Herbst und Winter noch im Park, weil es verschiedenen Kleinlebewesen Schutz bietet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Mehr Bilder aus dem Park unter www.schwetzinger-zeitung.de