In der Familiengeschichte geblättert

Hockenheim. Wenn Juden in die Heimat ihrer Ahnen kommen, dann besuchen sie auch deren Gräber. So geschehen kürzlich in der Rennstadt. Der Arbeitskreis jüdische Geschichte (AJG) wurde von Andrea Ballreich informiert, dass ein Nachkomme der Familie Lussheimer die Gräber der Ahnen auf dem jüdischen Friedhof in Hockenheim besuchen möchte.

Andrea Ballreich unterstützt seit langem den AJG bei der Übersetzung alter Schriften und knüpft immer wieder Kontakte zu Nachfahren von Hockenheimer Juden auf der ganzen Welt. Vor einem Jahr konnte sie Shalev Lussheimer in Israel ausfindig machen. Während einer Deutschlandreise meldete sich der Nachkomme der Großfamilie Lussheimer nun überraschend. Was aber für den Arbeitskreis überhaupt kein Problem darstellte.

Von einem auf den anderen Tag organisierten Klaus Brandenburger und Felicitas Offenloch-Brandenburger im erweiterten Team das Treffen. Das erweiterte Team bestand aus Sarah und Lukas Brandenburger mit Töchterchen Louise.

Um 15 Uhr sollte das Treffen auf dem jüdischen Gottesacker stattfinden. Andrea Ballreich kam gleich selbst aus ihrer Wahlheimat Holland angereist und lotste Shalev Lussheimer per Handy nach Hockenheim. Klaus Brandenburger ging am Morgen des Treffens aufs Rathaus, wo OB Marcus Zeitler dankenswerterweise ein Hockenheimer Buch für den Gast signierte. Wie immer, wenn jüdische Gäste nach Hockenheim kommen, ließ es sich auch dies Mal Kurt Adelsberger nicht nehmen, bei dem Treffen dabei zu sein.

Wurzeln weisen nach Altlußheim

Am Eisensentor des jüdischen Friedhofs begrüßte das Empfangskomitee Shalev und seine Bekannte Nele. Die Gäste waren sichtlich überrascht. Für Shalev war es der erste Besuch in Hockenheim und, wie er versicherte, sicherlich nicht der letzte. Anhand seines mitgebrachten Lussheimer-Stammbaums konnte sein Familienzweig bestimmt und sofort zugeordnet werden – „wem der Bu gehört“.

Sein ältester Vorfahre mit dem Namen Lussheimer war Lazarus Leiser, geboren 1751 in Hockenheim. Lazarus Leiser nahm 1809 den erblichen Familiennamen „Lussheimer“ an, weil er in Loßheim (heute Altlußheim) einen Kramladen unterhielt. Er war verheiratet mit Lea Samuel. Das Paar hatte fünf Kinder. Ihr zweiter Sohn, Samuel I. Lussheimer, heiratete Karoline Frank. Sie bekamen zwölf Kinder. Ihr erster Sohn, Samuel Hirsch Lussheimer, gründete 1864 mit seinem Bruder Marx Lussheimer die „Gebrüder Lussheimersche Stiftung“ in Hockenheim.

Der Geschäftsmann Samuel Hirsch Lussheimer war mit seiner Cousine Kehla Lussheimer verheiratet. Ihr Anwesen befand sich Ecke Untere Hauptstraße/Karlsruher Straße, in direkter Nachbarschaft zu Maier und Charlotte Adelsberger. Samuel Hirsch und Kehla hatten acht Kinder. Ihre Tochter Johanna heiratete den Kaufmann Simon Wolf. Somit ging für diesen Zweig der Name „Lussheimer“ verloren. Johanna zog der Liebe wegen nach Aachen. Sie war die Altgroßmutter (Urururgroßmutter) von Shalev.

Der junge Mann aus Jerusalem fühlt sich tief verbunden mit seinen Wurzeln in Hockenheim und Aachen und nahm deshalb den Namen Lussheimer an. AJG/sb