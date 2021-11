In der Pop-up-Galerie von Nicole Fuchs vom Einkaufen ablenken lassen

Hockenheim. Es gibt wohl kaum einen Ort, an dem Kunst den Betrachter mehr aus der Routine des Alltags holen kann als auf dem Weg zum Einkaufen. Zentral, in der Oberen Hauptstraße 10, hat Nicole Fuchs über den Hockenheimer Marketingverein die Möglichkeit bekommen, einen leeren Ladenraum mit ihrer Kunst zu bestücken. Dort, wo sich bis vor einem Jahr die Filbert-Post befand, hat sie parallel zur neuen Homepage eine Pop-up-Galerie eingerichtet, die am Montag mit einer „Meet and Greet“-Vernissage mit Umtrunk eröffnet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des Marketingvereins, konnte bei schönstem Wetter zahlreiche Kunstinteressierte, Freunde, Bekannte sowie Mitglieder des Vorstands im Marketingverein im Freien begrüßen. „Mit dieser Pop-up-Galerie haben wir in Hockenheim etwas ganz Neues initiiert“, sagte sie. „Leider gibt es Corona-bedingt viele leer stehende Geschäfte, deren Schaufenster zugeklebt sind und die so vor sich hin dümpeln. So eine Pop-up-Galerie passt hervorragend in unser Konzept, die Innenstadt zu beleben.“

Das Haus haben die Stadtwerke gekauft, informierte Rechlin, und die Leiterin Martina Wilk, die für Kunst und Kultur sehr offen ist, fand die Idee, hier Kunstwerke zu präsentieren, ausgezeichnet. Dass gerade im November, diesem grauen, tristen Monat, so freundliche, harmonische Bilder ausgestellt werden können, freut die Geschäftsführerin des Marketingvereins ungemein. „Schauen Sie sich das mal an, wie schön es geworden ist“, forderte sie die Anwesenden auf, sich an dem attraktiv eingerichteten Schaufenster mit den warm angestrahlten Bildern zu erfreuen. An prominenter Stelle hängt eines von Fuchs kennzeichnendsten Gemälden, „Drumbeat“, das auch Titelbild ihrer Homepage ist.

Zur Person Nicole Fuchs sagte Rechlin, dass sie in Hockenheim keine Unbekannte sei. Sie ist hier aufgewachsen, hat Architektur studiert und war schon früh von Formen und Farben fasziniert. Seit etwa 15 Jahren hat sie sich der abstrakten Malerei gewidmet. Mit ihren „wunderbaren Bildern will sie im Betrachter ein gutes Gefühl erwecken und Freude beim Betrachten“, so Rechlin. Ihre Werke hat sie schon in verschiedenen Ausstellungen öffentlich präsentiert, sogar in Mailand in einer Online-Ausstellung. „Die Bilder können käuflich erworben werden. Das Besondere daran ist, dass Nicole Fuchs zehn Prozent des Erlöses der Fluthilfe spendet. So sind Sie nicht nur im Besitz eines besonderen Bildes, sondern tun auch etwas Gutes.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lust am Experimentieren

Im Innern strahlt die Galerie ebenfalls Licht und Freundlichkeit aus. Die von Blau-, Rot- oder Grüntönen geprägten Bildern lassen sofort die Lust am Experimentieren erkennen. Arbeiten mit Titeln wie „Hello Summer“, „Jump in“, „Blue Mood“ oder „Forest Walk“ sind voller Atmosphäre, Leichtigkeit und Emotion. Das Eruptive in „Wind Gust“ und das nachdenklich Meditative in „Strandgut“ gehen eine spannungsvolle Verbindung ein. Im Gespräch äußert sich die Künstlerin zu ihren Arbeiten, dass sie intuitiv entstehen. „Ich verarbeite Eindrücke aus dem täglichen Leben“, sagte sie, „den Bildern liegt zwar ein gewisses Konzept zugrunde, das sich aber während des Arbeitsprozesses verändern kann. Mit Acryl, Kreide, Tusche, Sand und vielem mehr erziele ich unterschiedlichste Wirkungen und Stimmungen, die spontan einfließen.“

Dabei verwendet Nicole Fuchs unterschiedlichste Techniken, die sie sich selbst angeeignet hat, und Arbeitsgeräte wie Spachtel, Schwamm, Malmesser und Pinsel. „Mein Hauptanliegen ist es“, so die Künstlerin, „beim Betrachter positive Gefühle und Harmonie auszulösen.“ Zu den Ausstellungsstücken gehören auch Kunstobjekte, darunter Tischläufer, Lampen oder Glasuntersetzer, alles Unikate. Sie eignen sich wunderbar auch als Weihnachtsgeschenke.