In der Sündenstadt pulsiert das Leben

Die 1920er Jahre sind wieder da: Willkommen in Berlin! Alles glänzt, alles glitzert, das Leben pulsiert. „Glanz auf dem Vulkan“ nimmt am Samstag, 23. April, um 20 Uhr das Publikum mit in das Berlin der wilden 1920er. Die Sündenstadt, die allzeit aufregendste Metropole der Welt, ist ein bunter Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler. Hier feiert die Bohème der ganzen Welt den berüchtigten Tanz auf dem Vulkan, als gäbe es kein Morgen: Opiumrausch, Absinth-Parties, Dadaismus, Anarchismus, zertanzte Schuhe, durchliebte Nächte . . .

Berlin gibt sich zum Tanztee mondän und elegant, bei Nacht voller von Menschen als am Tag, unschuldig wie ein Märchen, lasterhaft wie die Hölle, welch Finte von einem Paradies, was für ein Glanz von Unterwelt. In den zahllosen Cabarets, Revuepalästen, Bars und Spelunken treffen Menschen aller Coleur aufeinander: Lebedamen, Dandys, Flappergirls, Schieber, Lustknaben und Intellektuelle. Alles ist erlaubt, anything goes!

„Glanz auf dem Vulkan“ ist eine eklektische und exzentrische Musik-revue mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art. Die Macher dieser Show, Miss Evi & Mr. Leu – auch bekannt als Evi & das Tier – mit ihrer Band „The Glanz“ und ihrem schillernden, internationalen Künstlerensemble nehmen die Besucher mit auf eine rasante und ungeheuer vergnügliche Reise in die faszinierende „World of Weimar“.

Nicht nur für „Babylon Berlin“-Fans

„Glanz auf dem Vulkan“ verkörpert den Freigeist und die ungezügelte Leidenschaft des Berlins der 1920er Jahre und lässt dabei tief blicken in den Vexierspiegel einer glanzvoll-magischen Welt, in dem man sich auch heute noch mit einem Lachen und einem Weinen wiedererkennen kann. Die Zuschauer können sich fallen lassen in Ekstase, Laster, sehnsuchtsvolle Melancholie und hemmungsloses Vergnügen – nicht nur als Fans der Serie „Babylon Berlin“.

Das Berlin-Show-Orchestra „The Glanz“ liefert den wilden und ekstatischen Soundtrack zu all den musikalischen Eskapaden von Miss Evi und Mr. Leu.

Was „The Glanz“ alles an grotesken Überraschungen aus dem Hut zaubern und welch musikalisches Feuerwerk sie gemeinsam mit Miss Evi und Mr. Leu abfackeln, kennt keine Vergleiche. Charleston, Shimmy, Swing, Blues und Jazz. Bei „The Glanz“ glühen die Finger, brennen die Lippen, bebt der ganze Körper. Eine wahrlich sinnliche Erfahrung – ein echtes Gesamtkunstwerk, heißt es in der Ankündigung der schillernden Show.

Karten für „Glanz auf dem Vulkan“ am Samstag, 23. April, um 20 Uhr gibt es zum Preis von 29,50 bis 39,50 Euro im Ticketshop der Stadthalle, Telefon 06205/21 10 12, E-Mail: tickets@stadthalle-hockenheim.de, im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen, an weiteren Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. zg/lj