Kreis. Bereits seit 2018 beteiligt sich der Rhein-Neckar-Kreis im Zeichen des Klimaschutzes erfolgreich an der internationalen Radkampagne Stadtradeln des Klimabündnisses. Auch 2021 nimmt der Kreis gemeinsam mit 51 kreisangehörigen Kommunen vom Samstag, 12. Juni, bis Freitag, 2. Juli, an der Kampagne teil, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Kreis möchte gemeinsam mit seinen Städten und Gemeinden einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region leisten. Mitmachen können alle Personen, die im Landkreis wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Ziel der Aktion ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Kilometer zu sammeln.

Vergleich der Kommunen

Dabei zählt auch der Kommunenvergleich: In den beteiligten Städten und Gemeinden können die Bürgerinnen und Bürger ihre gefahrenen Kilometer der eigenen Kommune zuschreiben lassen. Falls die eigene Kommune nicht mitmacht, ist eine Teilnahme über den Kreis möglich. Landrat Stefan Dallinger ruft die Menschen zur Teilnahme auf: „Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, tut etwas für seine Gesundheit und gleichzeitig auch für das Klima. Schon im vergangenen Jahr waren wir überwältigt von der großen Resonanz. Dass sich der diesjährigen Kampagne 51 Kommunen angeschlossen haben, macht uns stolz. Machen auch Sie mit und setzen Sie mit uns ein Zeichen für den Klimaschutz.“

So haben sich 2020 bereits über 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis beteiligt. Nicht nur die Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis haben beim Stadtradeln 2020 hervorragende Ergebnisse erzielt, sondern auch der Landkreis selbst hat mit seiner erradelten Leistung, gemessen an der Einwohnergrößenklasse, erfolgreich abgeschnitten und wurde auf Bundesebene mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ ausgezeichnet. zg