In Geschichte eingetaucht

Mit einem voll besetzen Reisebus startete der Freundeskreis Hockenheim-Commercy seinen Tagesausflug nach Straßburg. Mit Spannung wurde die Schifffahrt auf der Ill erwartet. Der Fluss umschlingt das gesamte Stadtzentrum von Straßburg.

Monumentale Gebäude wie der Justizpalast fesselten den Blick vom Wasser aus. Beeindruckend auch der Glasbau auf beiden Seiten der Ile, welches das europäisches Parlament beherbergt und nicht weit davon entfernt fuhr man am deutsch-französischen Fernsehsender Arte vorbei. So umrundete man die Grande Ile und der Titel der Schiffsfahrt: Straßburg eine 2000-jährige Geschichte hielt, was er versprach.

Danach war Zeit zur freien Verfügung. Besonders an der Geschichte Straßburgs Interessierte nutzen die Gelegenheit, um mit dem Minizug nochmals Infos zu erhalten. Für viele ein Muss war der Besuch des Liebfrauenmünsters, ein bauliches Meisterwerk der Gotik. Die ungewöhnlich und seltene Schwalbennest Orgel wurde von Organist und Reiseteilnehmer Dieter Klee erläutert. mst