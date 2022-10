In Hockenheimer Kirche wird es kälter

Hockenheim. Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Hockenheim hat sich in den letzten Sitzungen Gedanken über die Beheizung der Kirche und des Lutherhauses gemacht und darüber auch mit dem Gemeindebeirat gesprochen. Drei Aspekte seien bei den Beratungen wichtig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung: Die Kirchengemeinde will durch Einsparungen zu einem solidarischen Umgang mit Energiereserven beitragen und damit auch die Bewahrung der Schöpfung vor der Klimakatastrophe in Erinnerung rufen. Dazu kommt, dass die steigenden Energiekosten zu einer finanziellen Herausforderung werden.

Im Lutherhaus wird daher, gemäß den gesetzlichen Vorgaben, die Temperatur auf 19 Grad herabgesenkt. Flure und Foyers werden nicht beheizt. Die Warmwasserboiler in den Toiletten werden abgeschaltet. Durch eine optimale Belegung der Räume soll eine weitere Einsparung ermöglicht werden.

Die Kirche wird konstant auf der technisch möglich niedrigsten Temperatur gehalten. Das heißt insbesondere, dass sie für Gottesdienste und Veranstaltungen nicht mehr wie bisher auf eine deutlich höhere Wohlfühltemperatur beheizt wird. Wie hoch diese Grundtemperatur sein wird, hänge von mehreren Faktoren ab. Wichtig sei, dass durch die Absenkung keine Schäden an Orgel und Gebäude entstehen.

Der Kirchengemeinderat sei sich bewusst, dass diese Maßnahmen am eigenen Körper zu spüren sein und am bisher selbstverständlichen Wohlstand kratzen werden. Auch mit deutlich weniger Wärmekomfort sollen Lutherhaus wie Kirche dennoch Orte bleiben, an denen Menschen zusammenkommen, um Wärme für Leib und Seele zu teilen.