In Kooperation liegt die Zukunft

Hockenheim. Die Ausdauersportgemeinschaft (ASG) wird weiterhin von Oskar Stephan geführt. Der Vereinschef wurde bei der Jahreshauptversammlung im bis auf den letzten Platz besetzten Restaurant „La Favola Antica“ einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. „In den herausfordernden letzten beiden Jahren haben wir mit Zuversicht und Mut einiges geleistet. An verschiedenen sportlichen Wettbewerben wurde teilgenommen. Bei Laufveranstaltungen, virtuellen Läufen, tatsächlichen Ironmans und mit Radausflügen zeigte die ASG Präsenz“, blickte Stephan zurück.

„Mit Fantasie und Einhaltung der Regeln sind wir einer der wenigen Vereine, die einen Volkslauf veranstalten konnten. Auch unsere Tradition des Vereinsausfluges und letztes Jahr sogar eine kleine Abschlussfeier konnten wir durchführen“, berichtete der Vorsitzende. Bereits jetzt freut sich Stephan auf den 25. Hockenheimringlauf am 1. November, zu dessen Jubiläum ASG-Jacken für die Mitglieder angeschafft werden sollen. Vorher gilt es noch den BASF-Firmencup mit tatkräftiger ASG-Beteiligung am 25. Mai zu unterstützen. Auch bei der neu ins Leben gerufenen Ring Running Series wird die ASG mit ihrer Erfahrung und einem bewährten Helferteam am 27. November unterstützend mitwirken, für die Oliver Wagner, der neu ins Vorstandsteam rücken soll, Ansprechpartner sein wird.

Auch Goran Cicak rückt in den Vorstand auf, er solle dem zweiten Vorsitzenden Rainer Hüber zur Seite stehen. Mit dem Dank an alle ehrenamtlichen Helfer für die gute Zusammenarbeit schloss Stephan.

Für den Sportlichen Leiter Pedro Leischwitz standen die zurückliegenden beiden Jahre im Schatten der Pandemie. „Auch sportliche Veranstaltungen wurden abgesagt oder haben unter besonderen Bedingungen stattgefunden“, berichtete Leischwitz frustriert. „Trotzdem hatten wir zahlreiche tolle Erfolge unserer Athleten zu verzeichnen“, so der Sportchef. Ein besonderer Glanzpunkt war für Leischwitz, „dass wir trotz der Pandemie unseren Volkslauf sowohl 2020 als auch 2021 erfolgreich über die Bühne gebracht haben“. Mit dem von ihm ins Leben gerufenen Anfänger-Lauftreff beim Reilinger Hundesportplatz ist der Sportliche Leiter mit durchschnittlich zehn Teilnehmern sehr zufrieden. Auch bei der Eröffnung der Radtreffsaison freute er sich bei der ersten Ausfahrt über 26 Radfahrer. Einzig und allein das Schwimmtraining über die Wintermonate im Lehrschwimmbecken findet er zu schwach besucht.

Mit dem Rad nach Commercy

„Highlight des Jahres für die Radfahrer wird die Alpentour über 850 Kilometer und 14 000 Höhenmeter sein, die im dritten Anlauf nun endlich stattfinden wird. Zudem die 34. Fahrt in die französische Partnerstadt Commercy vom 26. bis 30. Mai, die sich als Vorbereitung geradezu anbietet.“ Für die Läufer steht das Marathonwochenende im elsässischen Molsheim am 25. bis 26. Juni auf dem Programm.

Kassierer Alfred Rokossa blickte im Anschluss auf sehr geordnete finanzielle Verhältnisse. Die Kassenprüfer Christiane Benetti und Axel Heidrich bescheinigten eine übersichtliche und vollständige Buchführung. Die Mitglieder entlasteten daraufhin den Kassenwart sowie den gesamten Vorstand einstimmig.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren anschließend die Neuwahlen des gesamten Vorstands, der jedoch zügig abgehandelt wurde, da sich die bisherigen Vorstandsmitglieder erneut stellten. Auch hier gaben die Mitglieder unter der Wahlleitung von Heiko Scheibel und Wolfgang Müller ein eindeutiges Votum ab: Der gesamte Vorstand wurde, wie auch die beiden neuen Vorstandsmitglieder Goran Cicak und Oliver Wagner, mit Ausnahme der beiden Kassenprüfer Christiane Benetti und Axel Heidrich, für zwei weitere Jahre einstimmig wiedergewählt.

Im Anschluss nahmen Oskar Stephan und sein Stellvertreter Rainer Hüber gemeinsam die Ehrungen für die 25-jährige Mitgliedschaft in der ASG vor. Danach stellte ASG-Vorstandsmitglied und neuer Vorsitzender der DJK, Siegfried Kahl, die Zusammenarbeit mit seinem Verein vor, in der beide Clubs voneinander profitieren können. Dass die ASG-Mitglieder die Tartanbahn für Tempoläufe und Intervalltraining gegen „eine geringe Aufwandsentschädigung“ auf dem DJK-Sportplatz nutzen können, fand bei den Anwesenden breite Zustimmung.

Im Gegenzug dürfen die DJK-Mitglieder kostenlos beim Hockenheimring starten und beim Schwimmtraining im Winter dabei sein. Abschließend gab Oskar Stephan bekannt, dass in diesem Jahr keine Beitragserhöhung vonnöten sei, bevor der Vereinschef eine harmonisch und zügig verlaufende Jahreshauptversammlung schloss. cry