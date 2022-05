In Leitplanke gekracht

Offensichtlich wegen Aquaplaning verlor am Mittwochabend der Fahrer eines VW ID3 auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Speyer/Hockenheim und dem Autobahndreieck Hockenheim die Kontrolle über das Elektrofahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Der VW kam einige Meter weiter zum Stehen.

Wegen zahlreichen Trümmerteile auf der Straße musste die Richtungsfahrbahn Walldorf kurzzeitig gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden – es musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst hatte zuvor noch auf die Aquaplaninggefahr in beiden Fahrtrichtungen dieses Streckenabschnitts hingewiesen. zg