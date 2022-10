„In Paradisum“ erklingt

Hockenheim. Mit einem Konzert unter dem Titel „In Paradisum“ wird die Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg am Sonntag, 30. Oktober, 17 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche zu Gast sein. Der Kammerchor der Hochschule singt unter Leitung seines Chorleitungsprofessors Michiya Azumi Werke unterschiedlichster Epochen.

Passend zum Ende des Kirchenjahres dreht sich die Musik um das Thema Tod, insbesondere um den musikalisch ausgedeuteten Sterbeprozess. So vertonte Heinrich Schütz in Zeiten des 30-jährigen Kriegs die Bibelverse „Unser keiner lebet ihm selber“ aus dem Römerbrief, dem die bekannten Verse „Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn“ entstammen. Der plastische Bezug zwischen Text und Musik, zwischen Wort und Komposition ist ein besonderes Anliegen des Dirigenten Michiya Azumi.

Nach Werken von Mendelssohn, Brahms kommen impressionistische Wohlklänge aus der Feder eines französischen Organisten: Der Schlusssatz “In Paradisum” aus Maurice Duruflés Requiem bekommt durch den Blick aufs ewige Leben zentrale Bedeutung. Orgelprofessor Carsten Klomp wird dieses Werk, ebenso wie Bibeltext-Vertonungen von Charles Villiers Stanford, an der 2018 generalüberholten Orgel begleiten. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. zg