In Servicewoche alle Fragen zur Jahresrechnung klären

Damit zu den Jahresrechnungen der Stadtwerke Hockenheim keine Fragen offenbleiben, weitet der Energieversorger in der Servicewoche die Öffnungszeiten aus. Von Montag, 31. Januar, bis einschließlich Freitag, 4. Februar, ist der Kundenservice für Fragen, Wünsche und Auskünfte montags bis donnerstags von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Schreiben gehen aktuell raus

Die Rechnungen der Stadtwerke Hockenheim werden am letzten Januarwochenende an die Kunden verteilt. In der Servicewoche stehen Fragen zu Themen rund um die Rechnung, zur Änderung der Abschläge, zum Energieverbrauch, zu Möglichkeiten der Energieeinsparung, zum Abschluss eines günstigen Tarifes und zu anderen Dingen im Mittelpunkt des Interesses.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Lage sind persönliche Gespräche vor Ort nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. In den Räumen der Stadtwerke Hockenheim gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Maske und die 3G-Regel. zg

