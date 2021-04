In Waghäusel gibt's ein Tor zu den unendlichen Weiten des Alls

Waghäusel. Waghäusel als Hochburg – und eine Art Hochschule – der Astronomie? Als ein Ausguck ins Weltall? Als geradezu gigantischer Beobachtungsposten? Die Astronomiefreunde aus der Stadt und der unmittelbaren Nachbarschaft sind dabei, ihre vor eineinhalb Jahren eingeweihte Sternwarte zu einer Besonderheit in der Region auszubauen.

Wenn demnächst ein Kleinplanet namens Waghäusel die Sonne umkreist, dürfte die Vollkommenheit erreicht sein. Denn der Verein hat bislang unbekannte Asteroiden ausfindig gemacht, die auf eine Nummerierung und Namensgebung warten, lässt der Ehrenvorsitzende und Vereinsgründer Rudolf Woll wissen.

Immer wieder wird Neues geboten, auch im 20. Jahr des Zusammenschlusses: Jetzt können die Waghäuseler Sternengucker sogar durch zwei Röhren schauen und die Weite des Weltalls bewundern. Denn der Instrumentenpark der Sternwarte, das – wie es oft heißt – „Waghäuseler Fenster zum Universum“, hat Zuwachs bekommen. Parallel zum großen Hauptinstrument, einem 16-Zoll-Spiegelteleskop, sitzt jetzt auch ein Linsenteleskop von höchster Qualität auf der mächtigen Sternwartenmontierung.

Das neue Instrument biete einen zweifachen Nutzen, heißt es. Zum einen lasse sich bei geringerer Vergrößerung ein größerer Himmelsausschnitt beobachten, betont Vereinsvorsitzender Wolfgang Stegmüller. Zum anderen schaffe das Zusatzinstrument die Möglichkeit, Objekte, die im großen Teleskop live beobachtet werden, zeitgleich per Kamera auf die Großbildschirme im Hauptraum der Sternwarte zu übertragen.

Schritt zur Inklusion

„Das neue Gerät ist ein wichtiger Schritt zur angestrebten Inklusion, wenn nach Corona-Ende der öffentliche Beobachtungsbetrieb wieder losgehen wird. Dann könnten auch körperlich eingeschränkte Beobachtungsgäste, die nicht die steile Treppe bewältigen können, an unseren Veranstaltungen teilhaben“, lässt Vereinsvize Ernst Schröter wissen.

Im kleinen Stadtteil Waghäusel – sowohl in der Sternwarte als auch im nahen „Astronomiezentrum“ in dem Eremitagen-Kavaliershaus – geht es nicht mehr um ein paar Kilometer hin und her, es geht jetzt um Entfernungen von bis zu zweieinhalb Milliarden Lichtjahren.

Die größte Anziehungskraft für Hobby-Sternengucker und alle Neugierigen dürfte das etwa eineinhalb Jahre alte riesige Spiegelteleskop auf der erhabenen Beobachtungsbühne ausüben. Mit einer Öffnung von 16 Zoll (über 400 Millimeter) sammelt das moderne Hauptinstrument rund 6000-mal mehr Licht als das menschliche Auge.

Das Fernrohr gilt als das größte im ganzen Umkreis. Allein der „große Bruder“ des neuen Linsenteleskops und dessen gesamte Montage kosteten rund 20 000 Euro, war zu erfahren. Das kleinere Zusatzinstrument verursachte Ausgaben von 2500 Euro. Neun Meter lang und 4,60 Meter breit misst das Betongebäude. Zu 100 Prozent autark ist die Energieversorgung der Sternwarte.

Kürzlich hat die Stegmüller-Mannschaft, allerdings nur für ein Wochenende, einen mobilen Planetenlehrpfad aufgebaut. Im Maßstab 1:2,8 Milliarden wurde das gewaltige Sonnensystem dargestellt. Von der Sternwarte aus konnten spazier- und wanderfreudige Besucher entlang des Wagbachs und der Wagbachniederung alle himmlischen Einzelheiten erkunden. Groß war auch der Zuspruch aus dem benachbarten Rhein-Neckar-Kreis.

Die Länge des Planetenweges mit insgesamt zehn Stationen plus Beschreibungen betrug, je nach Laufroute, etwa drei Kilometer und führte auf der stillgelegten Trasse der alten B 36 entlang des dortigen Vorzeige-Natur- und Vogelschutzgebietes.

Und schon wieder ist etwas Neues geplant: Ein fest installierter lehrreicher Planentenweg, eine absolute Sehenswürdigkeit, haben die Astronomiefreunde bereits in der Planung, verrät Stegmüller.