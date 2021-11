In wechselvolle Geschichte einer Region eingetaucht

Hockenheim. Mit dem Bild von Eleonore von Aquitanien fing alles an. So begann nicht nur der Diavortrag von Herbert Pott in der Zehntscheune, sondern auch die wechselhafte Geschichte zwischen Aquitanien und England. Unter dem Vortragstitel „Aquitanien“ hatte die Volkshochschule Hockenheim und der Freundeskreis Hockenheim-Commercy eingeladen. Eleonore von Aquitanien wurde nicht nur Königin von Frankreich, sondern auch von England und somit eine der einflussreichsten Frauen des Mittelalters.

Sie brachte das Lösegeld für ihren Sohn Richard von Löwenherz auf. 150 000 Mark waren damals gefordert, Pott bat, diese 150 000 Mark nicht in Euro umzurechnen, denn damals bedeutete die Summe rund 25 Tonnen Silber.

In Auch findet man die Statue von D’Artagnan. Die Musketiere und D’Artagnan gab es wirklich, nur wusste niemand, wie sie aussahen, so ähnelt die Statue der gleichnamigen Romanfigur. Wie Herbert Pott am Anfang erwähnte, gab er keine Reiseroute in seinem Vortrag vor, sondern ließ die Zuhörer treiben.

Und so erreichte man die Stadt Dax mit einer heißen Quelle von 64 Grad Temperatur, die bereits von den Römern genutzt wurde. Vorbei ging es an den Städten Saint-Émilion und Bordeaux, die hauptsächlich durch ihre hervorragenden Weine bekannt sind. Von geschätzten 10 000 Rebsorten spielen jedoch nur rund 60 eine Rolle.

Arme Château-Besitzer

Pott würzte seinen Vortag mit Anekdoten. Beim Fotografieren eines Château, eines kleinen französischen Schlosses, wurde er gefragt, ob er es kaufen möchte. Denn so mancher Schlossbesitzer würde sich liebend gerne von seinem Besitz wegen der enormen Unterhaltskosten trennen. Er lenkte den Blick nicht nur auf wunderschöne Kathedralen, sondern zeigte auch detailverliebte Aufnahmen. So erreichte sein Vortrag das Baskenland mit der Stadt Navarra und dem Anführer der Hugenotten Heinrich IV, der durch seine Konversion zum Katholizismus zum französischen König wurde und deshalb den berühmten Satz „Paris ist eine Messe wert“ sprach.

Für Radsportbegeisterte ist die kleine Kirche Notre-Dame des Cyclistes in der Stadt Labastiede-d’Armagnac interessant – gestiftete Trikots von Tour de France-Sieger sind ebenso zu sehen wie Exponate rund um die Tour. So lernte man nicht nur eine Region in Frankreich kennen, sondern auch deren außergewöhnliche Historie. mst