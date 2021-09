Information über Kitas und Geflüchtete

Mit einer abwechslungsreichen Tagesordnung befasst sich der Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 16. September, um 17 Uhr in der Stadthalle. Nach der Beantwortung von Besucherfragen gibt er zunächst Informationen zur Integrationsarbeit in Hockenheim. Sie geht auf eine Anfrage von Richard Zwick (SPD) im Gemeinderat zurück und beinhaltet unter anderem die Anzahl von Geflüchteten, die in Hockenheim betreut werden, sowie deren Unterbringung sowie schulische Situation. Auch die Erwartungen zu weiterem Zuzug von Geflüchteten kommen zur Sprache.

Ein wichtiges Thema ist die Kindergartenbedarfsplanung für das soeben begonnene Kindergartenjahr und die nähere Zukunft. Außerdem informiert die Verwaltung über den Bestand an Raumluftfiltergeräten und CO2-Ampeln für Schulen und Kitas. Mitteilungen der Verwaltung sowie Anfragen aus der Mitte des Gremiums runden die Tagesordnung der Sitzung ab, zu der interessierte Bürger eingeladen sind.

Teilnehmer werden gebeten, während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung vorliegt. Die Beratungsvorlagen können über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite www.hockenheim.de/sitzungstermine abgerufen werden. mm