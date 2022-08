Infos bei Kaffee und Kuchen

Der Vorstand lädt die Mitglieder und Freunde des Sozialverbands Deutschland zu einem Kaffeenachmittag am Samstag, 27. August, in der Zehntscheune ein. Beginnen wird dieser um 15 Uhr und der Einlass erfolgt ab 14.30 Uhr. Neben Kaffee und Kuchen sind aktuelle Informationen zum Verband und ein Bildervortrag über die Reise nach Italien an den Lago Maggiore geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über den nächsten Tagesausflug am 17. September nach Meisenheim am Glan wird ebenfalls Auskunft erteilt, hier betragen die Kosten für die Fahrt pro Person 22 Euro. Außerdem findet urlaubsbedingt im August keine Sprechstunde mit Herrn Becci statt. Der nächste Termin ist dann am Mittwoch. 28. September, von 15 bis 16 Uhr in der Zehntscheune. Bei Bedarf kann die Verbandsstelle in Mannheim unter Telefonnummer 0621/84 11 51 angerufen und ein Termin ausgemacht werden. zg