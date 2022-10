Infos für Behinderte in Hockenheim

Hockenheim. Der nächste Termin der Schwerbehindertenberatung mit Landtagsmitglied Andreas Sturm findet am Donnerstag, 27. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr in der Rathausstraße 2 in Hockenheim statt. Mit Rudi Bamberger und Robert Marquardt hat Sturm zwei Experten an seiner Seite.

Bei der Sprechstunde gibt es Informationen zum Schwerbehindertengesetz, Auskünfte zur Antragstellung oder eine Weitervermittlung. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 0711/20 63 83 10 oder per E-Mail an andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de erforderlich.