Infos zu Photovoltaik in Hockenheim

Hockenheim. Der Verein Emmoba bietet am Freitag, 21. April, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema Photovoltaik (PV) in den Räumlichkeiten der Fahrschule Inside in der Ludwig-Grein-Straße 2 an. Die Veranstaltung richtet sich an alle Bürger, die sich für Photovoltaik interessieren.

Auf dem Podium sprechen die drei PV-Experten: Werner Müntener und Michael Schöllkopf von Solardrom sowie der Kliba-Energieberater Oliver Prahl. Ziele der Veranstaltung sind Bürgerbeteiligung und Informationsvermittlung zu den Kernthemen der Photovoltaik. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen an die Experten zu stellen und sich auszutauschen. Der Verein Enmoba setzt sich für Energie, Mobilität und Bauen mit dem Ziel der Nachhaltigkeit, des klimapositiven Handelns und der Ressourcenschonung ein.