Ins Ahrtal fließt ein stattlicher Spendenbetrag

Hockenheim. Zur Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins trafen sich 33 Mitglieder. Traudel Dehoust begrüßte alle, im Besonderen OB Marcus Zeitler. Sie freute sich, ihn als Gast mit dabei zu haben. Schön sei es auch, drei neue Mitglieder willkommen zu heißen, denn gerade in dieser Zeit sei es wichtig, den Verein durch Mitgliederzuwachs zu stärken. Alle Frauen die Interesse an Gemeinschaft haben, seien willkommen, betonte sie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Geehrten Für 10 Jahre Mitgliedschaft: Inge Klaus, Lore Kief Für 20 Jahre: Renate Geiger Für 30 Jahre: Inge Christ Für 40 Jahre: Lisa Tomsche Für 60 Jahre: Sieglinde Auer Für 70 Jahre: Gerda Adolf. zg

Corona-bedingt mussten die üblichen Aktivitäten und Ausflüge ausfallen. Umso mehr war das Beisammensein im Garten der Familie Dehoust im August ein schöner Anlass, sich zu treffen und auszutauschen. Kassiererin Gudrun Kief las einen positiven Kassenbericht vor und die Prüferinnen Sieglinde Bohrmann und Elisabeth Schlampp bestätigten sogleich eine einwandfreie Kassenführung.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder erfolgte im Anschluss. Betroffen von der Unwetterkatastrophe im Ahrtal hatte sich die Vorstandschaft entschlossen, für die in Not geratenen Menschen zu spenden. Durch den dortigen Landfrauenverband erfuhren sie von einer völlig zerstörten Kindertagesstätte. Diese wolle man unterstützen, verkündete Traudel Dehoust den Mitgliedern. Des Weiteren bildete sich dort eine Organisation, die Kinder betreut, deren Eltern Wiederaufbau leisten. Dies wurde von den Frauen als sehr wichtig empfunden, deshalb soll auch dorthin eine Spende gehen. Die Mitglieder gaben auch noch dazu, so dass ein stattlicher Betrag zusammenkam, den man gerne weiterleite.

Seminar in Zehntscheune

Anschließend informierte Marcus Zeitler die Zuhörerinnen über aktuelle Geschehnisse Hockenheims wie Sanierung der Schulen, Instandsetzung der Straßen und Kanäle sowie die Wichtigkeit der Erschließung neuer Baugebiete und Schaffung von bezahlbarem Wohnraums. Er sprach über die Kindergärten und ihren Erhalt, das Für und Wider von Luftfilteranlagen für Schulen, den Hockenheimring und die dort stattfindenden Veranstaltungen. Zum Schluss machte sie auf ein Seminar aufmerksam, das am 30. Oktober in der Zehntscheune zusammen mit den vier Horan-Gemeinden stattfindet. Referentin ist Rita Reichenbach-Lachenmann, das Thema lautet „Gute Beziehungen entstehen durch gelungene Kommunikation“. Dazu sind auch Nichtmitglieder eingeladen. Traudel Dehoust verabschiedete die Landfrauen mit dem Hinweis auf die Erntedankfeier am 13. Oktober ebenfalls im Rondeau. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2