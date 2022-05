iPad aus Pkw gestohlen – Zeugen gesucht

Hockenheim. Eine Autofahrerin ist am vergangenen Freitag Opfer eines Diebstahls geworden. Die 20-Jährige hatte ihr Fahrzeug, einen Renault Clio, am Hockenheimer Bahnhof geparkt. Als sie und ihre zwei Begleiterinnen gegen Mitternacht zu dem Pkw zurückkamen, mussten sie feststellen, dass ein oder mehrere Unbekannte das Fahrzeug, aus bislang nicht geklärter Art und Weise, geöffnet hatten, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsicht des Autos stellte die 21-Jährige fest, dass ihr iPad 10.2 fehlte. Der Diebstahlschaden wird auf 800 Euro geschätzt. An dem Renault Clio waren keine Sachschäden festzustellen. Zeugen oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205/ 286 00, aufzunehmen.

