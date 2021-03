Bei der Volkshochschule startet am Dienstag, 16. März, von 18 bis 19.30 Uhr ein Online-Kurs Italienisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse. Der Kurs läuft über zehn Termine und kostet 80 Euro. Er wird über die Plattform Zoom angeboten. Kurz vor Kursbeginn erhalten Teilnehmer den Zugangslink zum virtuellen Meetingraum. Für die Teilnahme wird eine E-Mail-Adresse, ein internetfähiges Gerät sowie ein Mikrofon und eine Kamera benötigt.

AdUnit urban-intext1

Sofern wieder Präsenzunterricht möglich ist, kann der Kurs auch als solcher fortgeführt werden. Bei einer Tasse Kaffee kann man die Grundlagen der italienischen Sprache erlernen. In lockerer Atmosphäre und mit einer Mischung aus Lernen und Spaß sollen die ersten Schritte in der italienischen Grammatik und Konversation gewagt werden, teilt die VHS mit. Der Kurs richtet sich an Interessenten mit keinen oder geringen Sprachkenntnissen. Lehrwerk ist „Chiaro“ A1, ISBN: 8-978-3-19-0-05427-5 vhs

Info: Informationen und Anmeldung: Geschäftsstelle der VHS, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@ vhs-hockenheim.de oder www.vhs-hockenheim.de.