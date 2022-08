Ja, ist denn heut’ schon . . .?

Wer alt genug ist, um die Werbung von 1998 zu kennen, hätte womöglich an Jutta Solas Stelle spontan an Franz Beckenbauer gedacht beim abendlichen Spaziergang. Sein Spruch „Ja, is’ denn heut’ schon Weihnachten?“, mit dem der „Kaiser“ einst für ein Mobilfunkunternehmen Werbung machte, ist für viele zum Standardkommentar für frühe Festvorboten geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und einen solchen erblickte die Hockenheimerin am späten Dienstagabend auf dem Friedhof definitiv: „Wir trauten unseren Augen nicht, aber auf dem Friedhof in Hockenheim leuchtet der Weihnachtsbaum“, beschreibt sie in ihrer Nachricht an die Redaktion, der sie ein Foto beigefügt hat, das die ganze von der Straße Am Friedhof gut sichtbare Pracht zeigt. Neben der Trauerhalle brennen an der Tanne die Lichterketten – an einem tropischen Sommerabend, an dem die Temperaturen kaum unter die 20-Grad-Marke sinken wollen.

© Jutta Sola

„Bin mal gespannt, wann man mit dem Stromsparen beginnt“, merkt Jutta Sola spöttisch an. Da muss sie sich bei der Stadtverwaltung keine Sorgen machen, ergibt die Nachfrage im Rathaus: Seit dem Dreikönigstag sollte die Lichterkette, die am Baum geblieben ist, um mehrere Stunden Arbeit für Auf- und Abbau während der Weihnachtszeit einzusparen, abgeschaltet sein.

Ihr Stecker läuft in eine Mehrfachsteckdose auf der Empore der Trauerhalle, die kurzfristig benutzt und versehentlich nicht mehr abgeschaltet wurde, teilt die Pressestelle mit und dankt der aufmerksamen Bürgerin für den Hinweis.