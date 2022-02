Jagdscheine verlängern

Region. Am 1. April beginnt das neue Jagdjahr. Jäger sollten rechtzeitig die Gültigkeitsdauer ihres Jagdscheines prüfen, empfiehlt das Ordnungsamt des Kreises. Bereits seit Januar können Scheine bei der Unteren Jagdbehörde zur Verlängerung eingereicht werden.

Darüber hinaus gilt der Schein auch als Nachweis für das Bedürfnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition gemäß Paragraf 13 Absatz 1 Waffengesetz (WaffG). Ist der Jagdschein abgelaufen und wurde seine Erneuerung nicht rechtzeitig vor Beginn des neuen Jagdjahres beantragt, muss die Waffenbehörde zur Legitimation des Waffen- und Munitionsbesitzes das Vorliegen des Bedürfnisses überprüfen. Auch die Jagdpachtfähigkeit ist nur mit einem gültigen Schein gegeben. Deshalb ist für Jagdpächter eine rechtzeitige Verlängerung erforderlich.

Für die Verlängerung wird ein Antrag, der Jagdschein, eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses und eine gültige Versicherungsbestätigung über den beantragten Verlängerungszeitraum benötigt. Das Antragsformular steht online unter www.rhein-neckar-kreis.de unter „Waffen- und Jagdrecht“ bereit. Falls ein Verlängerungseintrag nicht mehr möglich ist, ist zusätzlich auch ein Passfoto vorzulegen.

Per Post einreichen

Antragsteller sollten beachten, dass Corona-bedingt eine Jagdscheinverlängerung nicht durch Vorsprache oder Vorlage möglich ist. Unterlagen können per Post zugeschickt oder am Haupthaus des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürsten-Anlage 38-40, 69115 Heidelberg, in den Briefkasten eingeworfen werden. rnk