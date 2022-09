Jede Spende zählt

Die Versorgung an Spenderblut ist aktuell nicht gesichert und das Deutsche Rote Kreuz ruft dringend zur Blutspende auf. Wegfallende Corona-Restriktionen und die ohnehin höhere Mobilität der Menschen innerhalb der Urlaubs- und Ferienzeit wirken sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus, die laut DRK eine extrem hohe Wichtigkeit für Krankenhäuser und Patienten besitzen.

Nur eine Blutspende könne laut DRK bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis zu vier Tage haltbar) sind Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen. Damit sind momentan Menschen gefragt, die mit ihrem Blut Leben retten möchten und bereit sind dieses zu teilen.

Derzeit zählt jede Blutspende und das Deutsche Rote Kreuz bittet alle Spendewilligen sich in den nächsten Tagen einen Termin zur Blutspende einzuplanen. Der nächste Termin ist am Dienstag, 20. September von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Hockenheimer Pestalozzi-Halle in der Rathausstraße 3. Vor Ort können sich Spender auch nochmals über das Verfahren und die Bedeutung aufklären lassen. zg