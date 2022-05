Jedes Rennen eine Hängepartie mit gewaltigem Spaßfaktor

Hockenheim. Wenn Isabelle Fröhlich am Wochenende ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgegangen ist, erinnern sie montags blaue Flecken und geprellte Rippen an den Spaß, den sie hatte. Die 43-jährige Friseurmeisterin hat vor vier Jahren ihre Leidenschaft fürs Seitenwagenfahren entdeckt und ist seither, so oft es geht, auf den Rennstrecken der Bundesrepublik und der Nachbarländer unterwegs. Die Saisoneröffnung führt sie mit ihrem Fahrer Wieland Knoop vom 27. bis 29. Mai an den Hockenheimring. Dort steht das Mai-Pokal-Revival auf dem Programm. Und der Ring hat sozusagen noch etwas bei ihr gutzumachen.

Eine Frau im Seitenwagen, das ist immer noch eine Seltenheit. Für Isabelle Fröhlich kommt aber gar nichts anderes in Betracht. Auf einem Zweirad in ein Rennen zu gehen wie ihr Freund, der im Superbike-Klassement an den Start geht, reizt sie kein bisschen: „Ich brauche meine drei Räder.“ Zumindest im Motorsport: Privat fährt sie Motorrad, seit sie 18 geworden ist.

Erster Schritt in Hockenheim

Die Gespanne hatten es der Wilhelmsfelderin, die in der Nähe des Sachsenrings aufgewachsen ist, schon immer angetan. Vor vier Jahren hatte sie dann den Mut, in Hockenheim Fahrer anzusprechen. „Die Gespannler sind eine eingeschworene Gemeinschaft, oft fahren Vater und Sohn, da ist es nicht ganz so einfach einzusteigen.“ Andererseits suchten sie auch immer Nachwuchs, weil ihr Sport nicht ganz ungefährlich ist, und so ermutigten die Fahrer Isabelle, es zu probieren.

Und das tat sie in Most, um die ersten Versuche zu unternehmen. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich hatte die ganze Zeit ein breites Grinsen im Gesicht.“ Nur mit dem Fahrer stimmte die Chemie nicht ganz, also suchte sie weiter – und fand schon im zweiten Anlauf mit Wieland Knoop den richtigen.

Im ersten Jahr gleich Titel geholt

Das Team harmonierte von Anfang an so gut, dass es gleich in der ersten Saison den Titel in der deutschen Klassikmeisterschaft in der Klasse Sidecar 4 holte. „Ich weiß, was er macht und er weiß, was ich mache“, erklärt Isabelle Fröhlich das Erfolgsrezept. Dabei heiße es, ein Gespann brauche ein Jahr, bis es optimal harmoniert.“ Ein Training auf dem Sachsenring mit anschließender Besprechung musste als Vorbereitung reichen – und reichte.

Unterwegs sind Fröhlich und Knoop mit einer 600er Windle-Yamaha von 1983. In der zweiten Saison wurde das Team Zweiter in der Jahreswertung – unter anderem, weil es ausgerechnet auf dem Hockenheimring Pech hatte: Die Kette riss, ein Auffahrunfall mit einem noch etwas unerfahrenen Team und ein Riss am Fahrzeug, der den zweiten Start vereitelte – Punkte fehlten.

Obwohl die Gespannrennen abenteuerlich aussehen und die Seitenwagenfahrer oft nur wenige Zentimeter über dem Asphalt entlangrasen, hat Fröhlich keine wirklich gefährliche Situation erlebt. „Wieland fährt sehr gut und rund.“ Wie schnell sie unterwegs ist, kann sie nicht sagen: Einen Tachometer hat ihr Motorrad nicht. Blaue Flecken und geprellte Rippen sind durch die schnellen Wechsel trotzdem nicht immer zu vermeiden. Und das Tollste an ihrem Sport? „Wenn man auf dem Treppchen steht und einen Pokal mit nach Hause nehmen kann. Dann weiß man, dass man alles richtig gemacht hat“, sagt die Passagierin, deren Lieblingskurs Oschersleben ist: „Er ist der rundeste.“

