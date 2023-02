Jetzt gibt’s Buga-Tickets in der Stadthalle Hockenheim

Hockenheim / Mannheim. Ab sofort können Interessenten beim Ticketshop der Stadthalle Hockenheim Buga-23-Tickets für die Bundesgartenschau in Mannheim kaufen. Bei der offiziellen Vorverkaufsstelle gibt es Tages- und Zweitageskarten. 178 Tage Blumenschau, Experimentierfeld und Sommerfest – das soll die Buga 23 werden. Über 5000 Veranstaltungen, 19 Blumenschauen, die Fahrt mit der Seilbahn über Mannheim oder die neue Pinguinanlage im Luisenpark – ein Besuch auf der Schau bietet vielfältige und spannende Erlebnismöglichkeiten für die ganze Familie. Und ein perfektes Geschenk für jede Gelegenheit.

Die Bundesgartenschau in Mannheim findet vom 14. April bis zum 8. Oktober auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände in Mannheims Nordosten und in Teilen des Luisenparks statt. Für die Buga 23 wird mit zwei Millionen Besuchern gerechnet. Eine Seilbahn verbindet den Luisenpark und den Spinellipark.

Motor für Stadtentwicklung

Die Bundesgartenschau ist als Experimentierfeld, Blumenschau und Sommerfest konzipiert und soll ein Motor für städtebauliche Entwicklung sein. Durch sie wird ein Teil des Grünzugs Nordost realisiert, der rund 230 Hektar Grünflächen bis in die Mannheimer Innenstadt miteinander verbindet. Mehr als 62 Hektar Fläche auf dem ehemaligen Kasernengelände „Spinelli-Barracks“ wurden entsiegelt und zur Bundesgartenschau 2023 neu gestaltet.

Der Ticketshop der Stadthalle hat Dienstag und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.