Hockenheim. Die Jim-Clark-Straße in Hockenheim ist am Dienstag, 14. Dezember, auf Höhe der Hausnummer 58 wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagvormittag mit. Eine Umleitung für den Verkehr werde es nicht geben.

