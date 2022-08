Johannes-Passion wird einstudiert

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause konnte der evangelische Kirchenchor „Soli Deo Gloria“ wieder eine Versammlung abhalten. Obfrau Ortrun Blattner begrüßte die Anwesenden, darunter Pfarrer Johannes Heck, Dr. Matthias Rothe als Vertreter des Kirchengemeinderates und Kantor Samuel Cho.

Besonders erfreut war sie darüber, dass auch einige ehemalige Sängerinnen der Einladung ins Lutherhaus gefolgt waren und so ihre Verbundenheit mit dem Chor zum Ausdruck brachten.

Pfarrer Heck überbrachte Grußworte und erinnerte dabei an den 350. Todestag von Heinrich Schütz, der zu seinen Lebzeiten alle 150 Psalmen vertont hat, die nun in einem Projekt zu Gehör gebrachten werden. Dazu passenden und gemäß dem Ausspruch “Wer singt, betet doppelt“, sang der Chor den Schütz Satz „Wohl denen, die da wandeln“ (nach Psalm 119).

Dr. Matthias Rothe bedankte sich bei dem Chor für das Engagement der Sänger und Sängerinnen und betonte die gelebte Gemeinschaft, die alle in der zurückliegenden Corona-Zeit sehr vermisst hätten.

Jubiläum steht bevor

Als nächster Punkt stand die Ehrung zahlreicher Sänger für ihr langjähriges Wirken im Chor und für die Gemeinde an. Von fünfjähriger Zugehörigkeit (nach einem Wiedereinstieg) bis zu 70 Jahren Singen waren zehn Mitglieder zu ehren. Den Frauen wurden Blumen und den Männern Wein als Dankeschön überreicht. Zusätzlich erhielt Hanna Gierke für ihr 40-jähriges Engagement eine Urkunde vom Landesverband der Kirchenchöre in Baden. Manfred Christ (65 Jahre) und Helmut Eisinger (70 Jahre) durften eine Urkunde vom Chorverband der evangelischen Kirche in Deutschland in Empfang nehmen.

Kantor Samuel Cho verwies in seinem Ausblick auf das Jahr 2023 – der evangelische Kirchenchor „Soli Deo Gloria“ feiert dann seinen 130-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach zur Aufführung kommen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass jederzeit Gastsänger zum Projekt willkommen sind. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes blieb man noch einige Zeit in geselliger Runde beisammen. zg