Johanneshof auf Platz zwei der beliebtesten Biergärten Deutschlands

Hockenheim. Sozusagen aus der Höhle des Löwen hat der Hockenheimer Johanneshof am Montag einen Preis entführt, den der geneigte Bewohner des bayerischen Freistaats gerne behalten hätte. Unter den beliebtesten Biergärten Deutschlands landete die Wirtschaft, die am 1. Mai 1991 ihre Türen öffnete und danach eine einzige Erfolgsstory schrieb, auf Rang zwei. Harald Schlumpp, der den Johanneshof gemeinsam mit Johannes Härdle seit Beginn führt, informierte sozusagen live von der Ehrungsbühne im Festsaal des Hofbräuhauses, wo er zunächst mal eine traditionell dort hängende Speyer-Fahne erspähte. Wo schmecken Bier und Brotzeit am besten? Wo ist es besonders gemütlich? Wie heißt Dein Lieblings-Biergarten? Genau diese Fragen haben die Wirtshaus- und Biergartenfreunde (WuBi) den Gästen in den Biergärten gestellt. Schirmherr der Veranstaltung ist der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der prompt behauptete, dass es in Bayern natürlich die schönsten Biergärten gebe. Es würden aber auch Betriebe aus anderen Bundesländern ausgezeichnet.

25 000 Menschen stimmen ab

„Die Coronakrise hat die Gastronomiebranche schwer getroffen“, so die beiden WuBi-Geschäftsführer Ursula Zimmerman und Thomas Glocker. Trotz dieser schwierigen Zeiten wolle man die beliebtesten deutschen Biergärten auszeichnen – auch um etwas Normalität zu leben. Über 25 000 Gäste haben demnach in den Biergärten, online auf WuBi.de und auf der WuBiApp für 423 Biergärten abgestimmt. Der Johanneshof schaffte es in der Kategorie bis 500 Sitzplätze auf Rang zwei hinter dem Biergarten „Beim Lagoi“ in Pfaffenhofen (Bayern). Zwei weitere Betriebe aus Baden schafften es unter die Top Ten: Vogelbräu in Karlsruhe wurde Achter, Vogelbräu in Ettlingen Neunter.