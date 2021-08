Jonas Fritsch stellt sich vor

Der parteilose Bundestagskandidat Jonas Fritsch steht am Samstag, 7. August, zwischen 10 und 13 Uhr in der Karlsruher Straße 11 für Fragen zu seiner Person und seiner Kandidatur bereit. Der 23-jährige Hockenheimer freut sich auf den Austausch mit Interessierten und möchte endlich mit Leuten persönlich in Kontakt kommen, teilt er in einer Pressemeldung mit. Als parteiloser Bewerber ohne bisherige Auftritte auf der politischen Bühne sei es ihm ein Anliegen, sich den Wählern aus dem Wahlkreis vorzustellen. Mit der Aktion in der Karlsruher Straße beginnt er seine Tour durch den Wahlkreis auf bekanntem Gebiet und hofft auf tolle Gespräche unter Einhaltung des Corona-Abstands. Bei schlechtem Wetter und auch sonst ist Fritsch jederzeit über seine Profile auf den sozialen Medien oder per E-Mail zu erreichen. Alle Kontaktmöglichkeiten auf seiner Webseite jonasamstart.de. zg

