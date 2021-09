Jubiläen der Konfirmationvereint feiern

Die Jubelkonfirmationen der evangelischen Kirchengemeinde werden dieses Jahr am 23. und 24. Oktober gefeiert. Die dem Pfarramt bekannten Jubelkonfirmanden wurden bereits angeschrieben. Da die Gottesdienste unter einem hygienischen Schutzkonzept stattfinden müssen, können nur die angemeldeten Jubelkonfirmanden mitfeiern, teilt Pfarrer Michael Dahlinger mit. Die Registrierung erfolgt mit der Anmeldung. Begleitpersonen müssen sich vor Ort über ein Formular oder die Luca-App registrieren. Im Gottesdienst ist eine medizinische Maske zutragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gottesdienst zur Erinnerung an die goldene Konfirmation wird am Samstag, 23. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche gefeiert. Die Einladungsschreiben mit der Anmeldung wurden bereits versandt. Eine Anmeldung ist nach wie vor bis zum 15. Oktober möglich.

Die Gottesdienste am Sonntag, 24. Oktober, werden nacheinander gefeiert. Der zur diamantenen Konfirmation beginnt um 9 Uhr, der zur eisernen um 11 Uhr, die weiteren Jubiläen werden am Nachmittag um 14 Uhr begangen. Die dem Pfarramt bekannten Jubelkonfirmanden erhalten ein Informationsschreiben per Post mit den Anmeldeunterlagen. Die Anmeldung sollte bis spätestens 15. Oktober eingehen. zg/md