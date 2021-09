Jubiläum ein Jahr verzögert

Die Hockenheimer Schachvereinigung feiert ihr 90-jähriges Vereinsbestehen am Samstag, 18. September, um 19 Uhr im Saal der VfL-Clubgaststätte. Die Veranstaltung hätte bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen, wurde Corona-bedingt allerdings verschoben. Neben der Festrede des Vorsitzenden Professor Dr. Bernd Straub wie auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler eine Laudatio auf die Schachvereinigung halten, wie der Verein mitteilt.

Ein weiterer Höhepunkt wird die Würdigung von zwei Vereinsmitgliedern für eine 60-jährige Mitgliedschaft im Badischen Schachverband sein sowie die Ehrung der Stadtmeisterschaft und der vereinsinternen Meisterschaften der Saison 2019/2020. Begleiten wird die Jubiläumsfeier das Duo „Skyline“.

An diesem Freitag, 17. September, startet wieder das Jugendschach. Es beginnt bereits um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend.

Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich bei Günter Auer unter der E-Mail-Adresse guenter.auer1@ gmx.de anzumelden. Bei allen Veranstaltungen gelten die Hygiene-konzepte der Stadt Hockenheim und der Schachvereinigung 1930 Hockenheim. mw

