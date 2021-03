  Jubiläum ohne Jubel-Anlass

Jubiläen kennen wir eigentlich nur als etwas Erfreuliches. Schließlich heißt das lateinische „annus jubilaeus“ auch Jubeljahr. Die Wiederkehr eines besonderen Datums soll gefeiert werden. Aber die Jubiläen, die dieser Tage in Erinnerung gerufen werden, geben weder Anlass zum Jubeln noch zum Feiern: Seit einem Jahr steht vieles – dauerhaft oder immer wieder – still, von dem wir nicht gedacht hätten, dass es je einen Stillstand erleben könnte.

AdUnit urban-intext1

Das markante Datum 13. März 2020 war mir im Gedächtnis geblieben, schließlich hat das Omen Freitag, der 13., selten so gut gepasst. Es war der Tag, an dem auch in Hockenheim endgültig klar wurde, dass die Pandemie einen weit umfassenderen Einfluss auf das Alltagsleben nehmen würde, als alle das bislang erhofft hatten.

Als unsere Zeitung an diesem Freitag erschien, war zwar vieles vorsichtshalber gestrichen worden, doch aus dem Rathaus war noch am 12. März die Mitteilung gekommen, dass die Stadt von der Absage aller Veranstaltungen absehe. Am 13. hatte sich das bereits geändert . . .

Auf den traurigen Jahrestag aufmerksam machte mich ein Eintrag der Stadthalle in einem sozialen Netzwerk: Bis zuletzt hatte das Kultur- und Veranstaltungszentrum gehofft, die Show „Glanz auf dem Vulkan“ abends noch auf die Bühne zu bringen. Erst im Lauf des Nachmittags kam die Absage – berechtigterweise, wie die Entwicklung zeigen sollte.

AdUnit urban-intext2

Seither ist der Vorhang für Kultur im Saal trotz mehrerer Anläufe nicht mehr aufgegangen. „Glanz auf dem Vulkan“ ist nun für Samstag, 23. April 2022, terminiert. Es wäre ein Anlass zum Jubeln, wenn das Programm deutlich früher wieder starten könnte – auch in anderen Sälen.