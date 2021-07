Jubiläum wird gefeiert

Hockenheim. In der Verbandsrunde am Sonntag kam es wegen von Spielabsagen nur zu zwei Begegnungen. Ausgetragen wurden die Begegnungen in der Verbandsliga Nordbaden zwischen Hockenheim II und dem Team des BG Buchen II. Beide Mannschaften traten mit nur fünf Spielern an. Alle fünf Partien endeten mit einem Remis (Ralf Wittmann, Bernd Hierholz, Torsten Karn, Michael Fricke und Günter Auer).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Bereichsliga Nord 1 empfing Hockenheim III den Tabellenführer SC Reilingen und kam zu einem 5,5:2,5-Sieg. Reilingen trat nur mit fünf Spielern an. Alle ausgetragenen Partien endeten mit einem Remis von Alexander Postoev-Birkenberg, Thoms Löchel, Dr. Christian Günther, Oliver Weiß und Manfred Werk. Kampflos gewannen Prof. Dr. Bernd Straub, Jürgen May und Gerold Rocholz.

Mit diesen Ergebnissen sicherte Hockenheim II den zweiten Platz in der Verbandsliga Nordbaden und steigt damit in die Badische Oberliga auf. Auch Hockenheim III schaffte mit einem zweiten Tabellenplatz der Bereichsliga Nord 1 den Aufstieg in die Landesliga Nord 1.

Die weiteren Platzierungen: Hockenheim IV wurde Fünfter in der der Bereichsliga Nord 1, Hockenheim V belegt Platz neun in der Kreisklasse A. Hockenheim VI wurde Vierter in der Platzierungsrunde der Kreisklasse B.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sommerfest bei Stadtwerken

Nach dem Beginn der Sommerferien findet bis zum Ferienende kein Jugendschach statt. Auch für die Erwachsenen gibt es in Hockenheim am heutigen Freitag keine Aktivitäten. Sie treffen sich stattdessen um 19 Uhr in Altlußheim zum Freundschaftskampf gegen den SSC Altlußheim. Gespielt wird von den Schachspielern im Biergarten des Restaurants am Vogelpark.

Am Samstag, 7. August, 15 Uhr, findet im Innenhof der Stadtwerke Hockenheim das Sommerfest der Schachvereinigung statt. Am Samstag, 18. September, wird die im vergangenen Jahr ausgefallene Feier zum 90-jährigen Bestehen im Nebenzimmer des VFL-Gasthauses nachgeholt. mw