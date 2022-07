Jubilar feiert Gartenfest

Rechtzeitig zum 100-jährigen Bestehen des Obst- und Gartenbauvereins Hockenheim kann das beliebte Gartenfest am Samstag, 6., und Sonntag, 7. August, im Vereinsgarten am Stiegwiesenpark endlich wieder stattfinden. Hierzu ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. „In den vergangenen Jahren war das Fest immer ein schöner Treffpunkt von Jung und Alt und auch den Jahrgängen dazwischen“, sagt OGV-Vorsitzender Rudi Mergenthaler mit einem Augenzwinkern. Es sei daher nicht nur ein kulinarischer Genuss, auch ein Treffen „alter” Freunde.

Die Speisekarte ist reichhaltig, sonntags steht wie immer Grillbraten darauf. Kuchenspenden werden am Samstag und Sonntag gerne entgegengenommen. Am Samstag beginnt das Gartenfest ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Der OGV und seine Gartenfreunde sind für regen Ansturm gerüstet. ska