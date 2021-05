Judoka im Hockenheimer BAC 55 wollen wieder auf die Matte

Hockenheim. Es ist bereits ein halbes Jahr vergangen, seit Dr. Jens Wölfelschneider, Judotrainer und Vorsitzender des BAC 55 Hockenheim, zuletzt mit seinen Judoka auf der Matte stand. Seit Anfang November vergangenen Jahres befinden sich die Sportler in der Trainingspause. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. „Motivationslos, online und kontaktlos“ sind nur drei der Begriffe, welche Wölfelschneider mit der momentanen Trainingssituation assoziiert. Mit der Redaktion sprach er über die durchaus frustrierende Situation für Kontaktsportler - schaut aber auch hoffnungsvoll nach vorne.

Jens Wölfelschneider legt bei seiner DAN-Prüfung 2015 seinen Partner auf die Matte – damals ganz normal, heute unvorstellbar. © Michelle Braun, Sven Lindenthal

Herr Dr. Wölfelschneider, Sie bieten für Ihre Mitglieder Online-Judo an. Wie funktioniert das?

Dr. Jens Wölfelschneider: Es gibt Trainingsvideos, die teilweise selbst aufgenommen werden. Wir arbeiten viel mit Motivationsaufgaben, das heißt, es gibt kleine Challenges, beispielsweise: „Wer schafft mehr Klimmzüge oder mehr Liegestütze?“ Es liegt momentan sehr viel Eigenverantwortung beim Athleten, sich fit zu halten und das Online-Training gewissenhaft in Anspruch zu nehmen. Judo setzt letztendlich dringend einen Partner voraus und das ist aktuell nicht möglich. Dazu kommt, dass wir auch bei Online-Videos nicht voraussetzen können, dass jeder die gleiche Ausstattung und dementsprechend das Equipment zu Hause hat.

Hat der Verein bereits Pläne für einen Wiedereinstieg in das Trainingsgeschehen?

Wölfelschneider: Wir haben relativ viele Gespräche hinter den Kulissen geführt, also im Vorstand, und wir waren kurz vor Ostern tatsächlich auch schon so weit, dass wir die Zusage hatten, wieder ein Training anbieten zu dürfen. Dann kam noch mal die Verschärfung. Von daher: Konzepte sind da, wir sind im Prinzip vorbereitet. Sobald wir von unserer Landesregierung wieder das O.K. kriegen, dass wir auf Sportplätzen oder in Sporthallen trainieren dürfen, wären wir bereit.

Ist Judo wie Fahrradfahren oder laufen die Judoka auch Gefahr, von Null beginnen zu müssen?

Wölfelschneider: Ich glaube schon, dass wir wieder ein bisschen zurückgehen werden und erst einige Basics wieder auffrischen müssen. Wir müssen mit Grundlagen-Judo, also Standardwürfen, Kraft- und Konditionsübungen - vor allem auch mit einem Partner zusammen - anfangen. Das werden wir alles erst wieder aufbauen müssen, bevor wir in die eigentlichen Übungskämpfe gehen können. Die Würfe kriegt man zwar schnell wieder hin, aber was wahnsinnig fehlt, ist das richtige Timing: Genau diesen Moment abzupassen, in dem man eine bestimmte Technik anwenden kann. Das ist das Wichtige, was man sehr schnell verliert. Es wird vermutlich schneller gehen als am Anfang, aber mehrere Monate wird es wohl dauern, bis man seinen vorherigen Stand wieder erreicht hat.

Fühlen Sie sich von der Politik alleingelassen oder benachteiligt?

Wölfelschneider: Die Infektionszahlen im BAC 55 Hockenheim sind nach dem Wiedereinstieg im letzten Jahr bei Null geblieben. Ein Anzeichen auf erhöhte Ansteckungsrisiken in Vereinen gab es nicht. Es ist zwar verständlich, dass Kontakte reduziert werden müssen, aber für den kompletten Kontaktsport gibt es keinerlei Maßnahmen oder Vorgaben, obwohl für Hygienekonzepte gesorgt ist. Von daher fehlt uns gerade eine Perspektive.

Empfinden Judoka die Trainingspause noch als gerechtfertigt?

Wölfelschneider: Für Judoka gibt es nur äußerst geringe Aussichten auf einen Wiedereinstieg in das Training. Trotz des Verständnisses, dass Kontakte möglichst gering gehalten werden müssen, kann der vollständige Trainingsstopp nicht mehr für gerechtfertigt empfunden werden, zumal ausreichend Konzepte vorhanden sind. Mittlerweile ist Einzeltraining teilweise wieder gestattet, aber Judo ist und bleibt ein Vollkontaktsport und um diesen wieder ausüben zu können, brauchst du einen - oder, wenn möglich unterschiedliche - Partner. Demnach funktioniert das Trainieren einer einzelnen Person im Judo nicht, denn, wenn du jemanden trainierst, bist du schon nicht nur bei einem weiteren Haushalt, sondern bei zwei, weil du ein Trainingspaar brauchst.

Gibt es schon Aussichten für offizielle Wettkämpfe?

Wölfelschneider: Die „Judo-Profis“, beispielsweise die Bundesliga-Kämpfer, durften durchgehend trainieren, aber es gibt viel mehr Amateurvereine, welche dazu keine Genehmigung haben. Das Verletzungsrisiko wäre zu hoch, wenn ein Judoka nach dieser Trainingspause in einen Wettkampf - teilweise gegen Profis, die keine Unterbrechung hatten - geschickt werden würde. Wenn man sich umschaut, gibt es aktuell auch keinerlei Kampftermine, das heißt, es sieht schlecht aus.

Wo hat der Verein die größten Einbußen?

Wölfelschneider: Die Kündigungsraten sind natürlich gestiegen. Ein anderer sehr wichtiger Aspekt ist, dass wir keine sportlichen Veranstaltungen haben, sprich keine Turniere ausrichten, dadurch haben wir keine Einnahmen, die wir sonst über die Bewirtung erzielen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir auf dem Hockenheimring ein Kiosk haben, wo wir bei Großveranstaltungen die Bewirtung übernehmen und die Vereinskasse füllen, um uns größere Anschaffungen wie Judomatten zu erlauben. Dort finden momentan keine Veranstaltungen mit Zuschauern statt, der Kioskbetrieb ist schon über ein Jahr geschlossen, das merken wir natürlich.

Welche Hoffnungen bleiben dem Verein?

Wölfelschneider: Um Vereine zu unterstützen, rate ich jedem Mitglied, seinem Verein treu zu bleiben und sich online zu beteiligen, um andere zu motivieren. In der Zuversicht, dass das Training in geraumer Zeit wieder stattfindet, würden wir uns natürlich freuen, neue Mitglieder bei uns zu begrüßen. Judo ist eine Sportart, die viele Aspekte beinhaltet: den koordinativen Part, Fitness, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Zudem ist es eben auch ein Traditionssport: Du arbeitest viel mit Respekt und Disziplin, von daher kann jeder davon profitieren. Deshalb kann ich nur werben, dass alle mal ins Training kommen sollen, um es sich anzuschauen. Ob groß, ob klein, es kann jeder mitmachen!